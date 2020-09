Decathlon lancia una grave allerta, con richiamo. Nel corso dei controlli di qualità e sicurezza, le squadre Revoe hanno rilevato su alcuni modelli del monopattino elettrico della marca REVOE un difetto sugli sterzi per cui sussiste il rischio di incidente per la rottura.

Ecco i lotti interessati

In sostanza, in alcuni casi, lo sterzo può rompersi e rappresenta dunque un rischio di caduta durante l’utilizzo.

Nel caso accada, il guidatore naturalmente perderebbe il controllo del monopattino. Il pericolo di incidenti è alto, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, e, trattandosi di un veicolo a due ruote, il rischio per la sicurezza delle persone è grave e non solo per chi viaggia sul monopattino.

Perdendo il controllo, il veicolo potrebbe scagliarsi anche contro i pedoni. Se è stato effettuato l’acquisto tra l’01/06/2019 e il 17/08/2020, questa nota informativa riguarda l’acquirente. Decathlon e REVOE invitano il cliente a non usare più il monopattino elettrico e a riportarlo in un negozio Decathlon il prima possibile per la riparazione. Come sapere se il monopattino elettrico è interessato dal richiamo prodotto?

I prodotti interessanti sono:

1- Numero di serie: RVORR36751904 – Prodotto ad aprile 2019

2- Numero di serie: RVORR36751909 – Prodotto a settembre 2019

3- Numero di serie: RVORR36751911 – Prodotto a novembre 2019

La sostituzione del tubo dello sterzo sarà effettuata presso i laboratori Decathlon e richiederà da 7 a 15 giorni di tempo. Per ulteriori informazioni o approfondimenti in merito, potrà il cliente rivolgersi al punto vendita Decathlon più vicino o al Servizio Clienti. Potrà contattare l’azienda dal sito www.decathlon.it o telefonicamente al numero 0395979702 (numero a tariffazione ordinaria, il costo varia in funzione del suo piano tariffario). REVOE ringrazia per la comprensione e si scusa per il disagio.