Sora, cinghiali in località Sant’Apollonia: prevista battuta di allontanamento

Si svolgerà sabato 19 settembre una battuta di allontanamento dei cinghiali nella zona di Sant’Apollonia. Lo annunciano il Sindaco Roberto De Donatis ed il Consigliere delegato al Coordinamento alle politiche di valorizzazione delle risorse della montagna Lino Caschera.

Prevista battuta di allontanamento

La decisione è scaturita da un tavolo tecnico che si è tenuto, oggi, alle ore 14.30, a Frosinone, presso la sede dell’A.T.C. Alla riunione hanno partecipato, oltre al Consigliere Caschera, i capisquadra della caccia al cinghiale ed i rappresentanti della Polizia Provinciale e dell’A.T.C.

“La battuta di allontanamento dei cinghiali con l’ausilio di cani addestrati prenderà il via il 19 settembre, alle ore 7.00, in località Sant’Apollonia. In questa zona si sono verificate delle incursioni degli animali selvatici segnalate dai residenti ed è necessario intervenire – dichiarano il Sindaco De Donatis ed il Consigliere Caschera – L’operazione vedrà al lavoro la Polizia Provinciale, la Polizia Locale, i volontari della Protezione Civile ed i cacciatori al cinghiale del territorio che si sono resi disponibili. La battuta potrà essere ripetuta anche in futuro qualora fosse necessario”.