A1, incidente tra bivio diramazione Roma Sud e Valmontone

Segnalate code sull’autostrada A1 Milano-Napoli. Nel tratto che collega la Capitale al Capoluogo campano c’è stato un sinistro avvenuto poco prima delle 14 di oggi, 14 settembre 2020. L’impatto è avvenuto tra il bivio della diramazione di Roma Sud e Valmontone, in direzione di Napoli.

A1, incidente tra Roma Sud e Valmontone

Sul posto sono giunte le forze dell’Ordine per i rilievi di rito. Non è ancora chiaro se vi siano feriti. Su questo argomento, potrebbero seguire aggiornamenti a breve. Oltre al ripristino della normale viabilità, ci si sta occupando della ricostruzione dell’impatto per chiarire la dinamica dell’incidente.

