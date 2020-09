SCUOLA: si torna in classe il 24 settembre 2020

Il sindaco Alberto Latini, di comune accordo con la consigliera delegata alla scuola, Laura Mujic e con i Dirigenti Scolastici degli Istituti comprensivi, ha deciso di posticipare al 24 settembre l’apertura delle scuole comunali.

È in corso di predisposizione l’Ordinanza che verrà firmata dal sindaco Alberto Latini.

La decisione, che tiene conto anche di quanto emerso nella riunione di oggi tra Anci Lazio e Regione Lazio, è stata assunta per consentire alle attività didattiche di ripartire nel modo migliore evitando che, a causa del Referendum del 20 e 21 settembre, l’Amministrazione Comunale dovesse effettuare ben tre cicli di sanificazione di tutti gli Istituti scolastici di sua pertinenza, con notevole dispendio di risorse pubbliche. Posticipare la riapertura delle scuola al 24 non solo produrrà un risparmio importante ma permetterà di approntare i locali scolastici nel modo migliore, sotto il profilo della sicurezza di alunni, docenti e personale non docente.

APERTURA POSTICIPATA AL 24 SETTEMBRE PER TUTTI I PLESSO DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI: ORESTE GIORGI MADRE TERESA di CALCUTTA

RESTA INVECE FISSATA AL 14 SETTEMBRE L’APERTURA PER L’IIS VIA GRAMSCI

Da martedi 21 luglio sono aperti i termini per iscrivere gli scolari e gli studenti delle scuole cittadine al servizio mensa per l’anno scolastico 2020/2021.

Da martedì 28 luglio si aprono anche le preiscrizioni al servizio di trasporto scolastico. Per il trasporto l’Amministrazione ha ritenuto opportuno optare per le preiscrizioni visto che, allo stato, non è ancora possibile definire le modalità di espletamento del servizio. Il numero dei posti disponibili sugli scuolabus sarà, infatti, influenzato dalle norme in tema di contenimento del COVID-19 nonché dall’organizzazione interna adottata dalle scuole cittadine. Le prescrizioni serviranno agli Uffici per quantificare la domanda e i fabbisogni dell’utenza. Sulla base delle richieste pervenute e delle indicazioni organizzative delle scuole gli Uffici, in accordo con il Gestore del servizio, provvederanno ad organizzare le attività.

Sia le iscrizioni che le preiscrizioni si effettueranno esclusivamente on line. Per accedere alla procedura clicca sul seguente LINK.

Per avere tutte le informazioni sulle iscrizioni e le preiscrizioni ai servizi, le classi di reddito e le agevolazioni previsti clicca sul seguente LINK