Momenti concitati sulla SS6 Casilina. La strada che collega anche le province di Roma e di Frosinone risulta attualmente congestionata a causa di un incidente avvenuto nelle zone di Laghetto e Colonna. Al momento, risultano esserci code su tutti e due i sensi di marcia.

Casilina, incidente tra Laghetto e Colonna

Sul posto sono giunte le forze dell’Ordine per i rilievi di rito. Non è ancora chiaro se vi siano feriti. Su questo argomento, potrebbero seguire aggiornamenti a breve. Oltre al ripristino della normale viabilità, ci si sta occupando della ricostruzione dell’impatto per chiarire la dinamica dell’incidente. Ricordiamo dunque che verso l’ora di pranzo di oggi, 14 settembre 2020, c’è stato un sinistro sulla SS6 Casilina.

Lo scontro è avvenuto vicino Roma, tra Laghetto e Colonna. Sia la strada verso la Capitale che quella che porta in Ciociaria sono momentaneamente bloccate. Potrebbero seguire aggiornamenti a breve.

Foto di repertorio