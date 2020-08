L’Amministrazione di Colonna avvisa che a partire da ieri, LUNEDI 10 AGOSTO 2020, sono state apportate le seguenti modifiche al traffico veicolare:

• VIA GIOVANNI GIOLITTI: Inversione del senso unico;

• VIA A. GRAMSCI: Istituzione del senso unico verso Via G. Matteotti a partire dall’incrocio con Via Benedetto Croce e fino all’intersezione con Via Luigi Sturzo;

• VIA BENEDETTO CROCE: Istituzione del senso unico verso via A. Gramsci a partire dall’incrocio con Via Luigi Sturzo;

• VIA G. MATTEOTTI: Istituzione del senso unico verso Via Frascati.

Si invitano i cittadini, in particolare gli automobilisti, a prestare attenzione alla nuova viabilità e a rispettare la segnaletica stradale, modificata per l’occasione. Qui, la mappa: cambio_viabilita

