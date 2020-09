Nella giornata di ieri ad Alatri, i militari del NORM della locale Compagnia, nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione di reati predatori, hanno deferito in stato di libertà per furto in abitazione un 39enne del luogo, già censito ed attualmente sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per analogo reato.

I dettagli

In particolare, a seguito di una chiamata pervenuta alla centrale operativa, che segnalava la presenza di un soggetto con atteggiamenti sospetti in località stazione di Alatri, i Carabinieri immediatamente giungevano sul posto e fermavano un uomo, mentre tentava di nascondere in un cespuglio un televisore marca Sony 65 pollici.

Dalla successiva perquisizione personale, i militari rinvenivano all’interno di uno zaino in possesso del fermato anche un telefono cellulare marca Huawei ed un cacciavite.

I militari operanti immediatamente si attivavano per risalire al proprietario della refurtiva rinvenuta all’uomo, individuandolo in un 62enne alatrense, uscito da casa nella prima mattinata e che solo dopo essere stato avvertito dai Carabinieri, al suo rientro a casa si rendeva conto del furto subito.

Il televisore ed il telefono cellulare venivano restituiti al legittimo proprietario