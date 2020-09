Nella giornata di ieri, ad Alatri, personale del N.O.R.M – Aliquota Radiomobile della locale Comando Compagnia, nel corso di un servizio perlustrativo finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere, deferivano in stato di libertà un 40enne di Alatri (già gravato da vicende penali per estorsione e furto), poiché resosi responsabile di “violazione ad un provvedimento imposto dall’Autorità” e “violazione di domicilio”.

I dettagli

L’uomo, già sottoposto ad una misura cautelare dal Tribunale di Frosinone, che gli imponeva il divieto di dimora ad Alatri e di avvicinamento ai luoghi frequentati dai propri genitori abitanti in quel centro, poiché tratto in arresto nell’ottobre del 2018 per il reato di “estorsione” commesso nei loro confronti, ed inoltre già resosi responsabile della violazione in argomento anche il 2 settembre u.s., nel pomeriggio di ieri forzava la porta di ingresso dell’abitazione di quest’ultimi tentando di infastidire la madre, la quale era costretta a richiedere un nuovo intervento dei militari.