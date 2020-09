Via Fontana Bracchi è un lungo rettilineo che parte dalla zona del cimitero di Colleferro e che ha diverse diramazioni e qualche rotatoria nel mezzo.

Sicurezza in via Fontana Bracchi

Quella che sale in via Colle Bracchi da una parte, a via della Selva dall’altra e a via Vicinale Bracchi dall’ultima, è considerata una rotatoria pericolosa dai residenti. Questo perché chi viene dalla chiesa di San Bruno deve fermarsi per dare precedenza. Tuttavia, non sempre gli automobilisti sono inclini a bloccarsi e spesso chi è all’interno della rotatoria è costretto a rallentare poiché chi proviene dal rettilineo non ha alcuna intenzione di fermarsi.

Anche chi prima si ferma alla discesa che da via Colle Bracchi si collega con via Fontana Bracchi è costretto a guidare con maggiore attenzione poiché appena si immette nella strada principale vede sfrecciare macchine ad alta velocità soltanto appena entra nella rotatoria, con il rischio di impatto. Per non parlare anche di qualcuno che se ne infischia proprio della rotatoria e appena scende da via Colle Bracchi si dirige verso sinistra senza farla.

La richiesta di parte dei residenti è dunque quella di un dosso in via Fontana Bracchi, poco prima della rotatoria che immette in via Vicinale Bracchi, poiché i segnali di precedenza vengono spesso ignorati.

Foto di repertorio