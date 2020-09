Morto il bimbo di tre anni che era caduto in una piscina a San Cesareo. L’incidente è avvenuto nella giornata di ieri.

Il piccolo è stato trasportato in eliambulanza a Roma e i medici hanno fatto tutto il possibile per salvarlo, aspirando l’acqua dai polmoni, ma ciò non è bastato a salvarlo.

Foto di repertorio