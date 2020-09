In data odierna, 3 settembre 2020, alle ore 7:47 i Vigili del Fuoco sono intervenuti nel comune di San Cesareo in via del Carzolese, per il recupero della salma di un uomo di 55 anni, caduto in un pozzo.

Tragedia a San Cesareo, la salma di un 55enne è stata recuperata dai Vigili del Fuoco all’interno di un pozzo

Sul posto la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Palestrina (24 a), del nucleo Saf ed i sommozzatori.

Il corpo è stato recuperato ad una profondità di 10 metri e poi affidato all’autorità giudiziaria per le indagini. Potrebbero seguire aggiornamenti sulla vicenda.

