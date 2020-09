Presso la Compagnia dei Carabinieri di Frosinone, oggi, si è insediato il nuovo comandante, il Capitano Luca D’ALESSANDRO che è subentrato al Maggiore Matteo BRANCHINELLI, trasferito ad altro prestigioso incarico presso un Comando Arma sito nella Capitale.

OGGI SI E’ INSEDIATO Il NUOVO COMANDANTE DELLA COMPAGNIA CARABINIERI DI FROSINONE

Il Capitano Luca D’Alessandro è nato a Campobasso, ha 32 anni e, dopo aver conseguito la maturità classica, nel settembre del 2008 ha iniziato la carriera militare frequentando i corsi presso l’Accademia Militare di Modena e diventando Sottotenente nel 2010. Alla fine del corso triennale di Applicazione e Perfezionamento presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, nel 2013 è stato destinato al Comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Maddaloni (CE), dove ha svolto delicate indagini contro le amministrazioni comunali di Maddaloni e San Felice a Cancello (CE), oltre alla lotta al traffico di sostanze stupefacenti, smantellando due grosse piazze di spaccio.

Nel 2016, promosso Capitano, è stato trasferito al Comando della Compagnia di Marcianise (CE), zona di cerniera tra la provincia di Napoli e quella di Caserta dove, tra gli altri impegni operativi e di contrasto all’illegalità diffusa, ha anche fatto parte, in qualità di membro, della commissione prefettizia d’accesso che, nel novembre del 2019, ha portato allo scioglimento, per presunte infiltrazioni camorristiche, del comune di Orta di Atella (CE). Ha, inoltre, prestato servizio per sette mesi in Kosovo, nelle operazioni di peacekeeping Nato-Kfor come capo della Cellula G3 (operazioni ed addestramento) nella Multinational Specialized Unit di Pristina.