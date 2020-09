Continua la solidarietà in rete per la famiglia di Willy Monteiro, ucciso a calci e pugni a Colleferro. Su GoFundMe è nata una raccolta fondi per aiutare e sostenere la famiglia Monteiro ad “ottenere giustizia in ogni sede”.

La raccolta fondi

“Abbiamo deciso di fare qualcosa in questa difficile e delicata situazione. Ciò che è accaduto ha scosso tutti noi e l’Italia intera” si legge nella raccolta fondi, lanciata da persone che hanno conosciuto Willy a scuola e a Paliano.

“I fondi raccolti potranno essere prelevati solo e soltanto dalla famiglia di Willy – specificano gli organizzatori – Come GoFundMe prevede sono garantiti al 100%: o andranno alla famiglia di Willy o saranno restituiti ai donatori”.

La campagna è raggiungibile al link https://it.gf.me/v/c/4srp/aiutiamo-la-famiglia-di-willy-monteiro