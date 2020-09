Poco fa, a Velletri, c’è stato un incidente sulla SS7 Appia. Segnalate lunghe code su entrambe le direzioni: tra via Appia Vecchia e località La Faiola.

Incidente a Velletri

Ancora non si hanno notizie certe legate al sinistro. Sta di fatto che sul luogo si è recato il personale addetto alla rimozione dei detriti e quello per gestire la viabilità in questi attimi di congestione del traffico. Dai rilievi in corso emergerà l’esatta dinamica dell’impatto.

Non si sa se vi siano stati feriti, ma potrebbero esserci aggiornamenti in merito a breve.

