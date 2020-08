La nota della Fp Cgil Roma Sud Pomezia Castelli e della CISL FP Roma Capitale e Rieti sulla scelta del Comandante della Polizia Locale di Velletri che ha diminuito il numero delle pattuglie

La FP CGIL Roma Sud Pomezia Castelli e la CISL FP Roma Capitale e Rieti, intervengono sulla paradossale, a loro giudizio, situazione in atto a Velletri, dove a fronte delle dichiarazioni del Sindaco (che sul sito del comune esprime la sua preoccupazione per il trend in crescita dei casi di contagio da Coronavirus con 41 cittadini attualmente in isolamento, 4 positivi presso il proprio domicilio e 3 positivi e ricoverati in ospedale, dati al 16 agosto 2020 fonte ASL Roma 6), e’ stata disposta dal.Comandante della Polizia Locale la diminuzione delle pattuglie destinate al controllo delle misure anti COVID.

Nonostante le continue sollecitazioni delle scriventi organizzazioni sindacali e le indicazioni da parte del Governo nella direzione di intensificare le attività di prevenzione alla diffusione del Coronavirus, non ultima l’ordinanza ministeriale che impone l’utilizzo delle mascherine in luoghi affollati, ancorché all’aperto, e la chiusura dei locali da ballo, e la stessa ordinanza numero 228 del 20 agosto 2020 del Sindaco Pocci, inspiegabilmente, a nostro giudizio, il Comandante della Polizia Locale di Velletri ha deciso di far svolgere ad una sola pattuglia del settore circolazione stradale a turno di servizio (antimeridiano e pomeridiano) i controlli per il contenimento dell’epidemia.

Mentre una sola pattuglia al giorno e’ destinata ai controlli negli esercizi commerciali.

Le OO.SS. hanno piu volte segnalato la grave carenza di personale della Polizia Locale, sono mesi che si attende la pubblicazione di un bando per l’assunzione di nuovi agenti, e la necessità di un incremento delle pattuglie anti COVID nelle riunioni di delegazione trattante presso il Comune di Velletri, senza però ottenere risposte concrete da parte dell’Amministrazione, in totale controtendenza con quanta sta accadendo negli altri enti.

Auspichiamo che il Prefetto ed il Questore di Roma, ai quali ci siamo rivolti formalmente con l’invio di una nota possano, con il loro autorevole intervento, far comprendere al Comune di Velletri la necessità che tutto il personale impiegato nei servizi esterni, già fortemente limitato dalla grave carenza di dotazione organica, possa essere impiegato nei controlli per il contenimento da COV1D-19 alla luce delle necessità derivanti dai divieti di assembramento, dal mantenimento delle distanze di sicurezza tra le persone, dall’osservanza delle misure di limitazione del contagio previste dalle linee guida emanate dal Governo e dalla Regione Lazio, ecc. tutte esigenze mai cessate dall’inizio dello stato di emergenza, come peraltro ribadito anche nella recente Circolare del Capo di Gabinetto del Ministro dell’Interno nella quale si chiede ai Sindaci che le articolazioni di Polizia Locale siano impiegate per le iniziative di vigilanza, prevenzione e controllo ritenute più idonee a scongiurare Ia violazione delle prescrizioni contenute nella recente Ordinanza del Ministro della Salute e, paradossalmente, dalla stessa ordinanza numero 228 del Sindaco dove demanda agli ufficiali ed agli agenti di Polizia Locale di farla rispettare.