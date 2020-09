Prosegue l’attività di monitoraggio dei Carabinieri della Compagnia Roma Centro nel centro storico della Capitale, finalizzata al contrasto dell’abusivismo commerciale, del degrado, e di ogni forma di illegalità.

Il bilancio dei controlli nelle ultime 48 ore è di 9 persone arrestate e 4 venditori ambulanti abusivi sanzionati

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro hanno arrestato due nomadi, di 20 e 22 anni, già note alle forze dell’ordine, bloccate appena dopo essere uscite da un condominio in via Appia Nuova.

Le giovani sono state trovate in possesso di arnesi da scasso e la successiva ispezione all’interno dello stabile ha permesso di accertare che le ladre si erano introdotte in un’abitazione al secondo piano, dopo averne forzato la porta d’ingresso.

All’interno dell’appartamento, le complici hanno anche tentato, invano, di smurare una cassaforte, prima di recuperare quanto possibile nelle camere da letto. La refurtiva – orologi, anelli, collane e preziosi in oro, occultati in una borsa – è stata interamente recuperata dai Carabinieri.

Le arrestate sono state portate in caserma e trattenute in attesa del rito direttissimo

I Carabinieri del Nucleo Scalo Termini, invece, hanno arrestato due cittadini cubani, un 29enne e un 17enne, con l’accusa di rapina impropria.

I due, entrambi senza occupazione e con precedenti, dopo essersi introdotti in un negozio all’interno della galleria Forum Termini hanno occultato diversi capi di abbigliamento in una borsa schermata al fine e una volta scoperti hanno spintonato e colpito con uno schiaffo il personale addetto all’accoglienza, al fine di guadagnare la fuga.

Immediatamente allertati, i Carabinieri sono intervenuti riuscendo a bloccare i connazionali e a recuperare la refurtiva, del valore di circa 350 euro. Il 29enne è stato portato e trattenuto in caserma mentre.

Poco dopo, i Carabinieri della Stazione Roma Macao hanno arrestato un 24enne cubano e una 30enne cilena, sorpresi a derubare del portafogli una turista, 67enne francese, sulla banchina della fermata metro “Termini”.

Ieri sera, i Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina hanno arrestato tre minorenni, di 14, 15 e 16 anni, quest’ultima già nota alle forze dell’ordine, con l’accusa di furto aggravato in concorso.

Le giovani sono state bloccate dopo aver trafugato capi di abbigliamento, forzandone le placche antitaccheggio, da tre negozi in via del Corso. Tutta la refurtiva è stata recuperata dai Carabinieri.

Gli arrestati, tranne le minori che sono state accompagnate presso il Centro di Prima Accoglienza Minori di via Virginia Agnelli, sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza delle varie caserme, in attesa del rito direttissimo.

Infine, 4 cittadini del Bangladesh, tutti senza fissa dimora, sono stati sorpresi dai Carabinieri a vendere bottigliette d’acqua nell’area del complesso monumentale del Colosseo e sanzionati per complessivi 22.000 euro. Per loro è scattato anche il divieto di stazionamento, con contestuale ordine di allontanamento per 48 ore (cd. daspo urbano), poiché si trovavano all’interno dell’area riconosciuta patrimonio dell’UNESCO e caratterizzate da presenza di monumenti e siti turistici, esercitando attività commerciali illecite.

Gli stessi sono stati segnalati al sindaco di Roma per l’emissione della sanzione pecuniaria da va da 100 a 300 euro cadauno.