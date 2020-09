Dall’8 settembre 2020 all’11 aprile 2021 (con possibili proroghe), al Chiostro del Bramante saranno più di 100 le opere di Banksy presenti.

Mostra di Banksy a Roma

Il Chiostro del Bramante ospiterà il più grande e misterioso street artist al mondo in un percorso fatto di satira, ironia, surrealismo, riflessione e contrapposizioni intelligenti.

Da Love is in the Air a Girl with Balloon; da Queen Vic a Napalm, da Toxic Mary a HMV, dalle prove di stampa per il libro Wall & Piece ai progetti discografici per le copertine di vinili e CD: saranno molte le opere presentate.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

+ 39 06 68 80 90 35

infomostra@chiostrodelbramante.it

Per l’acquisto del biglietto, clicca su questa pagina.