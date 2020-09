Pontecorvo, spacciava pastiglie e hashish: in manette 23enne

Nella nottata appena trascorsa, i Carabinieri del NORM della Compagnia di Pontecorvo, nell’ambito delle attività finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, hanno arrestato per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a P.U. e lesioni personali” un 23enne cittadino del Mali, residente a Ceprano presso un centro di accoglienza, già censito per reati specifici.

L’uomo, controllato nel centro di Pontecorvo unitamente ad un 21enne cittadino del Gambia, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 128 compresse di “rivotril”, appartenente alla famiglia dei cosiddetti ansiolitici ed antiepilettici, contenente quale principio attivo la benzodiazepina e considerata “nuova droga da strada”, nonché 5 stecche di hashish, del peso complessivo di 8,41 grammi, il tutto sottoposto a sequestro.

Il 23enne, durante il controllo, in evidente stato di alterazione psicofisica, si scagliava con violenza contro i militari tentando la fuga unitamente al cittadino gambiano. Gli stessi venivano prontamente bloccati e durante una breve colluttazione uno dei Carabinieri riportava lievi lesioni.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso il proprio centro di accoglienza a disposizione dell’A.G., mentre il gambiano è stato deferito in stato di libertà por “resistenza a P.U.”