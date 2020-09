Una vergogna. Sta girando sui social un post che è a dir poco scandaloso che ritrae la foto di alcuni degli arrestati dell’omicidio di Willy Duarte con una frase scritta sopra: “Come godo, avete tolto di mezzo quello scimpanzé”

Una vergogna.

Una frase senza senso, una frase che suscita solo vergogna. Da un profilo Facebook è stato condiviso un post che cita: ” “Ecco chi era davvero WILLI. Godo come un riccio per la sua morte” con tanto di foto di due degli arrestati in atteggiamento da gangster.

Questo post è stato pubblicato tra le foto di uno degli arrestati e non è rimasto indifferente agli occhi dei milioni di utenti.

Ecco la foto:

Le scuse

Il ragazzo in questione ha fatto un post dove diceva che alcuni suoi amici, a sua insaputa, gli hanno sottratto il telefono e hanno scritto quella frase.

Dopo poche ore il profilo è risultato chiuso.