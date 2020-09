Gra, scontro auto contro moto: traffico bloccato vicino Ardeatina

A causa di un incidente, il traffico è temporaneamente bloccato sul “Grande Raccordo Anulare di Roma, al chilometro 47,500 in carreggiata interna all’altezza dell’uscita Ardeatina.

Traffico bloccato sul GRA

L’incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto un veicolo ed una moto rendendo necessario l’intervento del personale del 118.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas, il personale del 118 e la Polizia Stradale per gli accertamenti della dinamica e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.

Al momento, in prossimità dell’incidente, il transito è consentito sulla sola corsia di emergenza.