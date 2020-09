Centocelle, incendio in un appartamento del primo piano di una palazzina

Incendio nel quartiere di Centocelle, al primo piano di una palazzina di 5 piani. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta.

Incendio in una palazzina di Centocelle

Nella giornata di oggi, lunedì 7 settembre 2020, la sala operativa del comando provinciale di Roma ha inviato la squadra di Tuscolano 2 ( 12 a) in via dei Ciclamini nr. 85 nel quartiere Cencotelle per un incendio avvenuto all’interno di un appartamento situato al primo piano di un palazzo.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta.

I danni

le fiamme hanno coinvolto una sola camera dell’abitazione non recando danni rilevanti alla struttura. Sul posto presenti Carabinieri ed il 118 .