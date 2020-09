A seguito di una segnalazione giunta al NUE 112, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un romano di 47 anni, per maltrattamenti in famiglia.

I dettagli

I Carabinieri, ricevuta la segnalazione, hanno raggiunto in poco tempo l’abitazione dei coniugi, un appartamento in via dei Platani, nel quartiere di Centocelle, ed hanno sorpreso l’uomo mentre stava inveendo minacciosamente nei confronti della moglie, alla presenza dei 3 figli minorenni. L’uomo è stato subito bloccato dai militari che una volta ammanettato lo hanno condotto in caserma.

La donna ha poi riferito ai militari che già in passato erano avvenuti altri episodi simili, con condotte vessatorie e violente da parte del marito, sin dal 2014, che erano state già oggetto di denuncia da parte della donna.

Valutata con l’Autorità Giudiziaria la gravità dei fatti, l’uomo è stato condotto presso il carcere di Rebibbia.