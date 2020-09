Alatri, rifiuta di sottoporsi all’alcol test: deferito 26enne di Torrice

Nella serata di ieri, in Alatri, i militari dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia Carabinieri, deferivano in stato di liberta’ un 26enne di nazionalità rumena, residente in Torrice (gia’ censito per “porto di armi o oggetti atti ad offendere”), per “rifiuto di sottoporsi ad accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica e della guida sotto l’influenza di stupefacenti”.

Ecco cosa è successo

Nel corso di un servizio perlustrativo di controllo del territorio, gli operanti identificavano il prevenuto mentre transitava nel citato centro alla guida di un’autovettura. Il predetto, nel corso del controllo dei documenti di circolazione, appariva in evidente stato di alterazione psicofisica, derivante dall’assunzione di alcool o sostanze stupefacenti, pertanto veniva invitato a sottoporsi ai previsti accertamenti urgenti sulla persona, che si rifiutava di eseguire.

L’uomo veniva inoltre segnalato alla Prefettura di Frosinone, quale assuntore di sostanze stupefacenti, poiché a seguito della perquisizione personale e veicolare effettuata a suo carico, veniva trovato in possesso di un involucro contenente gr. 2,70 di sostanza stupefacente del tipo “hashish”, occultato in tasca ai pantaloni.

La patente di guida gli veniva ritirata e lo stupefacente sequestrato.