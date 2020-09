La scorsa notte, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, in due distinti interventi, hanno arrestato una persona e ne hanno denunciate in stato di libertà altre due, per il reato di rapina aggravata in concorso.

Ecco cosa è successo

A finire in manette un 29enne algerino, già con precedenti, che in via San Bartolomeo de Vaccinari, probabilmente con un complice che è riuscito a far perdere le proprie tracce, ha rapinato un 40enne romano. Il malvivente si è avvicinato alla vittima con un pretesto egli ha strappato con violenza la collana in oro dal collo.

I Carabinieri, in transito in quel momento hanno notato la scena e sono intervenuti d’iniziativa, riuscendo a bloccare il rapinatore al termine di una strenua resistenza, dove i militari hanno dovuto ricorrere all’uso dello spray urticante in dotazione, per fermare il violento. L’arrestato è stato portato in caserma e da una consultazione alla banca dati, i Carabinieri hanno scoperto che il 29enne, in precedenza, aveva fornito false generalità. Il rapinatore dovrà rispondere di rapina aggravata in concorso, resistenza a pubblico ufficiale e false generalità.

Poco dopo, un altro equipaggio dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, ha denunciato in stato di libertà, per rapina aggravata in concorso, due cittadini serbi di 27 anni, a Roma per turismo.

I due, in via Angelo Brunetti, sotto la minaccia di un coltello, hanno rapinato la somma di 820 euro in contanti ad un cittadino del Gambia di 32 anni, e si sono dileguati per le vie limitrofe.

I Carabinieri, intervenuti su richiesta giunta al 112, dopo aver raccolto dalla vittima le descrizioni dei due malviventi, sono riusciti a rintracciare i rapinatori nell’albergo dove erano alloggiati.