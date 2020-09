Sono tanti i messaggi di solidarietà che stanno arrivando alla famiglia del povero Willy Monteiro Duarte. A stringersi al dolore anche la Sindaca di Roma, Virginia Raggi.

ll cordoglio della Sindaca di Roma, Virginia Raggi

La morte del giovane Willy Monteiro Duarte per mano di quattro suoi coetanei mi lascia sgomenta. Non possiamo accettare che un ragazzo di 21 anni perda la vita per voler difendere un suo amico preso di mira per atti di bullismo.

Episodi come questi non possono essere tollerati, sono vicina alla famiglia del ragazzo capoverdiano, abbiamo preso contatti con il Sindaco di Colleferro e metteremo a disposizione ogni mezzo per rafforzare una collaborazione istituzionale per stroncare ogni forma di violenza e razzismo”.

Virginia Raggi, Sindaca della Città metropolitana di Roma