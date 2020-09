Nella giornata di oggi, lunedì 7 settembre 2020, il Sindaco Sanna ha proclamato il lutto cittadino a Colleferro. Alle 12 stop ai lavori e suoneranno le sirene di Avio e Italcementi.

Le parole del Sindaco di Colleferro Sanna

Perdere le parole per me è molto raro, eppure da questa mattina mi rimangono in gola senza riuscire ad arrivare alle labbra.

La nostra Città e tutto il territorio sono abitati da gente per bene, da lavoratori e studenti; la nostra terra non può accettare la ferocia, la violenza ingiustificata, la sete di morte.

Domani sarà lutto cittadino, alle ore 12 tutti dovranno fermarsi almeno per un minuto, abbassare le saracinesche e smettere di lavorare per riflettere. Chiederò ad Avio ed Italcementi di far suonare le rispettive sirene.