Dopo la morte del giovane Willy Monteiro, ragazzo di 21 anni di Paliano brutalmente ucciso a Colleferro, arrivano alcuni dettagli su uno delle persone accusate di omicidio.

L’aggressione al vigile urbano e la morte del giovane Willy

Il ragazzo in questione è M.P, uno dei quattro arrestati coinvolti nell’omicidio di Willy Monteiro. Come viene riportato dalla redazione di Fanpage, lo scorso 21 agosto, ad Artena, P. avrebbe colpito con calci e pugni un agente della Polizia Municipale, che avrebbe riportato contusioni e lividi in diverse parti del corpo.

Il motivo? Secondo quanto si apprende, il tutto sarebbe nato ad Artena, vicino ad un bar. La pattuglia della municipale, controllando che tutte le persone della zona fossero munite di mascherina e distanziamento sociale, avrebbero notato il giovane senza attrezzature anti Covid-19 e l’avrebbero invitato ad indossare la mascherina. Da lì sarebbe partita una vera e propria scazzottata contro l’agente della municipale.

Altri episodi al Palio di Artena

La morte del giovane Willy ha suscitato rabbia e sgomento in tutta la comunità, soprattutto tra i giovanissimi. Alcuni di loro, infatti, avrebbero sottolineato come episodi di violenza da parte del giovane artenense non erano nuovi. Come uno avvenuto al famoso palio, una manifestazione popolare che si svolge in paese ogni agosto, dove il giovane avrebbe causato una violenta rissa per futili motivi.

Insomma, una serie di episodi che hanno portato, purtroppo, all’atto finale dove in mezzo c’è finito il povero Willy Monteiro, “colpevole” di aver difeso i suoi amici e “colpevole” di aver dimostrato di avere un enorme coraggio.