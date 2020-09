Un atto orribile ha sconvolto nella notte il comune di Colleferro, dove si è consumato l’omicidio di Willy, un 20enne di Paliano, letteralmente ucciso di botte da cinque bulli di Artena che si erano recati presso la città casilina organizzando una vera e propria spedizione punitiva.

Il fatto è avvenuto intorno alle ore 2.30 della notte vicino la cosiddetta zona della movida, non molto distanze proprio dalla stessa caserma dei Carabinieri. i carnefici sarebbero giunti da Artena con l’obiettivo di tendere un’imboscata al ragazzo, che è stato subito aggredito a calci e pugni fin quando lo stesso non è rimasto a terra privo di vita.

I cinque – ma la ricostruzione è ancora da confermare – sarebbero poi fuggiti a bordo di un’Audi Q8. I Carabinieri si sono subito messi sulle loro tracce e li hanno arrestati poco dopo, probabilmente aiutati dal racconto di qualche testimone presente sul luogo al momento dell’aggressione.

Il particolare che – se possibile – rende ancora più inquietante il quadro sarebbe costituito dal fatto che gli assassini abbiano anche sbagliato obiettivo, dettaglio che sarebbe emerso da una prima confessione. Restano comunque da ricostruire i contorni di una vicenda grottesca, cercando di capire i motivi che hanno portato questi giovani a compiere un atto estremo.

Non appena trapelata, la notizia ha sconvolto gli abitanti dei comuni di Colleferro, Artena e Paliano, ma anche quelli di tutto il comprensorio. Un episodio talmente brutale da aver lasciato un segno profondo in tanti e sul quale si è subito espresso con una ferma condanna il Sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna, che ha racchiuso in poche parole lo sgomento provato da molti all’apprendimento della notizia:

“L’omicidio avvenuto questa notte a Colleferro ci lascia senza parole – recita il suo post su Facebook – . L’atto gravissimo e le modalità, che se fossero confermate sarebbero inimmaginabili per il nostro territorio, ci sconvolgono e ci riempiono di dolore e rabbia. Sono personalmente in contatto con le forze dell’ordine per avere delle informazioni maggiori e conoscere il nome della vittima, alla cui famiglia ci stringiamo con immensa tristezza.

“Sconforto e disperazione. Questo è quello che prova in questo momento la nostra Città per la perdita del nostro Willy – recita invece il pensiero del Sindaco di Paliano Domenico Alfieri. Un bravissimo ragazzo che si è trovato nel posto sbagliato, nel momento sbagliato. Tutta la Città di Paliano si stringe intorno alla famiglia e ne condivide l’immenso dolore”.