Prosegue il trend positivo per quanto riguarda la situazione metereologica in Italia e, in particolare, nelle province di Roma e Frosinone. Anche le giornate di lunedì 7 e martedì 8 settembre saranno infatti caratterizzate da una situazione di bel tempo generale, con un sole battente che, ad ogni modo, non andrà ad alzare troppo le temperature registrate nel week-end. Le colonnine toccheranno i 33 gradi centigradi solamente nelle ore centrali della giornata, che verrà ad ogni modo mitigata anche da una leggera brezza.

Scopriamo dunque insieme nel dettaglio quale sarà il tempo previsto nelle province di Roma e Frosinone nelle giornate di lunedì 7 e martedì 8 settembre 2020.

PROVINCIA DI ROMA

Lunedì 7 settembre:

Notte: Sereno

Mattina: Sereno o poco nuvoloso

Pomeriggio: Nubi sparse e schiarite

Sera: Nubi sparse e schiarite

Temperatura prevista: min 19° C; max 30° C. Venti: debole/media intensità

Martedì 8 settembre:

Notte: Nubi sparse e schiarite

Mattina: Nubi sparse e schiarite

Pomeriggio: Nubi sparse e schiarite

Sera: Nubi sparse e schiarite

Temperatura prevista: min 21° C; max 33° C. Venti: debole/media intensità

PROVINCIA DI FROSINONE

Lunedì 7 settembre:

Notte: Sereno con foschia

Mattina: Sereno con foschia

Pomeriggio: Nubi sparse e schiarite

Sera: Nubi sparse e schiarite

Temperatura prevista: min 17° C; max 30° C. Venti: deboli

Martedì 8 settembre:

Notte: Nubi sparse e schiarite

Mattina: Nubi sparse e schiarite

Pomeriggio: Nubi sparse e schiarite

Sera: Nubi sparse e schiarite

Temperatura prevista: min 21° C; max 32° C. Venti: deboli