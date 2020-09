La tragedia che ha avvolto i comuni di Colleferro, Artena e Paliano sta generando un’ondata di sdegno tra i cittadini e di grande solidarietà verso la famiglia, i parenti e gli amici del giovane Willy Monteiro, ucciso di botte a 21 anni mentre tentava di sedare una rissa.

Il gravissimo fatto ha lasciato il segno in tutta la comunità: dopo la giornata di lutto proclamata dal Sindaco Pierluigi Sanna e l’annuncio del Movida di tenere le serrande abbassate per oggi, domenica 6 settembre, e domani, lunedì 7 settembre, anche i locali “Opificio del Gusto”, “A Casa de Nonna” e “Duedipicche” hanno deciso di osservare due giorni di lutto.

Di seguito il post apparso sulla pagina Facebook del titolare del Duedipicche, Francesco Cianni:

“È assurdo, ingiusto, paradossale e ingiustificabile. È ai limiti della realtà quello che è successo, siamo contro ogni forma di violenza e quello che è successo in pieno centro a colleferro a notte fonda ci lascia increduli. Per rispetto, e per stare simbolicamente vicino alla famiglia del giovane Willy, questa sera, “Duedipicche “,”Opificio del Gusto” e “A Casa de Nonna”resteranno chiusi per lutto. Davanti ad una tragedia del genere nel nostro centro, non ci sentiamo di lavorare, la direzione e lo staff tutto non si sente di affrontre una giornata lavorativa come se nulla fosse, con il solito entusiasmo e sorriso, perché oggi da ridere non c’è nulla…anzi, oggi il mondo NON è un posto migliore.

Lo Staff.”

A rimanere con le serrande abbassate per oggi e domani sarà anche l’Hotel degli Amici, nel quale Willy lavorava come cameriere.