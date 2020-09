Due giorni di chiusura in segno di rispetto per la scomparsa di un ragazzo solare, educato e brillante. Il locale Movida, uno dei più in voga tra i giovani nella zona dello svago colleferrino, ha scelto la via del silenzio e del rispetto per onorare la memoria di Willy Monteiro, il 21enne brutalmente assassinato nella nottata appena trascorsa da un gruppo di teppisti.

Poche parole, ma una dimostrazione di vicinanza ben tangibile: le serrande del locale resteranno abbassate nella giornata odierna e per tutto domani, lunedì 7 settembre 2020. In un mondo sempre più “social” e dove imperversa il dibattito via etere, il Movida ha voluto mandare un segnale forte e tangibile per sensibilizzare istituzioni e cittadini, nella speranza che questa tragedia possa almeno fungere da esempio per far comprendere che qualcosa deve necessariamente cambiare.

Di seguito, il post pubblicato sulla pagina Facebook del locale: “Informiamo la nostra affezionata clientela che oggi e domani saremo chiusi. Il dolore per quanto accaduto la notte scorsa a Willi ci ha profondamente scossi. Willi era un ragazzo educatissimo e sempre allegro. Spesso veniva da noi a mangiare e mai ci saremmo aspettati che fosse vittima di un omicidio. Ci uniamo al cordoglio dei suoi familiari e con immensa tristezza vogliamo rendergli omaggio così”.