Intorno alle ore 13.30 della giornata odierna, domenica 6 settembre 2020, si è verificato un brutto incidente nella carreggiata interna del Grande Raccordo Anulare, tra l’uscita Tuscolana e Appia.

Per cause ancora da accertare due veicoli sono entrati in collisione, ostruendo gran parte della carreggiata. Non risultano al momento notizie riguardanti la possibile presenza di feriti.

Immediatamente sono giunti i soccorsi sul posto, ma il traffico risulta ancora bloccato con lunghe code che stanno rallentando la normale circolazione.