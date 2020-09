Ferentino, sorpreso mentre cedeva hashish: arrestato 55enne

A Ferentino, i militari della locale Stazione hanno tratto in arresto per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio un 55enne del luogo (già censito per reati specifici).

L’uomo è stato bloccato dai militari operanti mentre cedeva un dose di “hashish” (poco meno di un grammo) ad un giovane del posto. La successiva perquisizione personale e domiciliare eseguita a carico del pusher ha permesso di rinvenire ulteriori grammi 60 di analoga sostanza stupefacente, nonché del materiale utilizzato per il confezionamento della stessa, il tutto sottoposto a sequestro.

Espletate le formalità di rito, il giovane acquirente è stato segnalato alla Prefettura di Frosinone ai sensi dell’art.75 del D.P.R. 309/1990 (uso di stupefacenti), mentre l’arrestato è stato sottoposto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.