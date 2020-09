Lariano, aggiornamenti Covid-19: otto le persone positive

Di seguito riportiamo la situazione coronavirus a Lariano commentata dal primo cittadino, Maurizio Caliciotti.

Il post del Sindaco di Lariano

Cari cittadini, dai dati estratti dalla piattaforma online della Asl Roma 6, la situazione dei contagi e degli isolamenti domiciliari registrati sul nostro territorio ad oggi, 5 settembre, risulta la seguente:

CASI POSITIVI AL COVID-19

8 (otto) sono i casi attualmente positivi al test Covid-19, di cui 7 (sette) in isolamento domiciliare e 1 (uno) ricoverato.

I nuovi positivi rilevati, perlopiù giovani e asintomatici, sono da ricondurre a link di rientro da località turistiche.

ISOLAMENTI PRECAUZIONALI

4 (quattro) sono i soggetti non positivi sottoposti alla misura preventiva in ambito domiciliare, per i quali la Asl garantisce il monitoraggio delle condizioni di salute, per ragioni di sicurezza e sanità pubblica.

Potrete seguire l’evoluzione della situazione nella tabella riportata in fondo a questa comunicazione, che verrà aggiornata esclusivamente con i dati forniti dall’autorità sanitaria.

Tuteliamo la nostra salute e quella dei nostri cari, indossando la mascherina, lavando spesso le mani e mantenendo la distanza di sicurezza di almeno un metro.

Continueremo a tenervi informati.

Il Sindaco

Maurizio Caliciotti