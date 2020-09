Colosseo e Fori Imperiali, sanzionati venditori abusivi

Prosegue l’attività di monitoraggio dei Carabinieri della Compagnia Roma Centro nell’area del parco archeologico del Colosseo e su via dei Fori Imperiali finalizzata al contrasto dell’abusivismo commerciale, del degrado, e di ogni forma di illegalità.

Ecco cosa è successo

Il bilancio degli ultimi controlli è di 6 venditori ambulanti abusivi sanzionati.

Si tratta di 4 cittadini del Bangladesh e di 2 cittadini del Senegal, tutti nella Capitale senza fissa dimora, che sono stati sorpresi dai militari a vendere paccottiglia, bottigliette d’acqua e aste per selfie.

Tutto il materiale trovato in loro possesso è stato sequestrato e per i sei cittadini stranieri è scattato anche il divieto di stazionamento, con contestuale ordine di allontanamento per 48 ore, (cd. daspo urbano), poiché sono stati sorpresi all’interno di un’area riconosciuta patrimonio dell’UNESCO e caratterizzate da presenza di monumenti e siti turistici, esercitando attività commerciali illecite. Gli stessi sono stati segnalati al sindaco di Roma per l’emissione della sanzione pecuniaria da va da 100 a 300 euro cadauno.