Opportunità di lavoro da Ikea: posizioni aperte anche a Roma

Come viene riportato dal portale di informazione sul mondo del lavoro, Circuito Lavoro, la nota azienda Ikea, specializzata nella vendita di mobili, complementi d’arredo e altra oggettistica per la casa, è alla ricerca di personale in tutta Italia. Posizioni aperte anche a Roma.

Lavora da Ikea: le posizioni aperte in Italia

Ikea azienda multinazionale svedese fondata da Ingvar Kamprad con sede legale principale a Leida, nei Paesi Bassi, è alla ricerca di personale da inserire in organico. Ecco le posizioni ricercate:

Stage come customer relations & loyalty

Sedi: Bologna e Pisa

Scadenza: 13 settembre

Addetto al Food

Sede: Rimini

Scadenza: 13 settembre

Innovation & Co-creation Intern

Sede: Milano

Scadenza: 13 settembre

Addetto al ristorante

Sede: Villesse (GO)

Scadenza: 9 settembre

Stage people planning

Sede: Bologna

Scadenza: 11 settembre

Stage addetto area commerciale

e operativa

Sedi: Napoli e Salerno

Scadenza: 10 settembre

Addetto area logistica (part time)

Sede: Rimini

Scadenza: 12 settembre

Responsabile del team logistico

Sede: Roma

Scadenza: 30 settembre

Specialista tecnico del prodotto digitale

Sede: Milano

Scadenza: 7 settembre

Specialista della distribuzione digitale

Sede: Milano

Scadenza: 7 settembre

Responsabile delle vendite del negozio

Sede: Milano

Scadenza: 30 settembre

Business Controller Manager

Sede: Ancona

Scadenza: 30 settembre

Come fare per candidarsi per lavorare da Ikea

Per candidarsi basta andare sul sito internet ufficiale di Ikea e selezionare l’offerta che maggiormente vi interessa, quindi registrarsi alla piattaforma Ikea e inviare il proprio curriculum seguendo le semplici istruzioni.