I tre movimenti Comitato Campo Gillaro, Associazione Aria Pulita, Associazione Valle Canestra raccontano le ultime notizie in merito alla situazione ambientale delle zone di San Cesareo e dintorni, dopo la prima riunione per affrontare il problema:

1. Non era un’isteria collettiva. Era tutto vero quello che i cittadini segnalavano da anni.

2. Non erano roghi tossici, né gli zingari. Quei disagi (fumi, rumori, polveri) provenivano da insediamenti industriali.

3. Non era impossibile fare qualcosa. Il consorzio industriale di San Cesareo offre immediata disponibilità ad intervenire sui loro impianti.

Questo è il sunto della prima riunione della commissione fumi di ieri a cui abbiamo partecipato come Comitati cittadini.

Perché si è atteso tanto a convocarla? Perché le aziende manifestano solo ora la loro disponibilità? Perché abbiamo dovuto attendere anni per avere queste ammissioni?

A queste domande non sappiamo ancora dare risposta, ma prendiamo atto che un primo passo è stato fatto.

Che nessuno pensi però che i lavori della commissione si fermino qui, ora ci impegneremo ancora di più per appurare tutta la verità su questa triste vicenda che ha devastato la vita delle persone.

Vi terremo aggiornati sui prossimi incontri.

Per chi vuole seguire i lavori della commissione a questo link trovate lo streaming della prima riunione: http://www.digital4democracy.com/seduteonline/sancesareo/play.php?flv=SCES_59275_77626_001_20200902&q=

Comitato Campo Gillaro – Associazione Aria Pulita – Associazione Valle Canestra