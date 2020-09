La ASL Roma 5 ci ha informato che le procedure sanitarie aziendali hanno dato riscontro di un nuovo soggetto, nel territorio del Comune di Valmontone, risultato positivo al tampone naso-faringeo per il virus COVID-19 – annuncia il Sindaco, Alberto Latini. E’ asintomatico e la Asl Roma 5 ha attivato tutte le procedure di sicurezza previste per gestire l’emergenza.

NUOVO POSITIVO COVID-19 A VALMONTONE

Il numero totale di casi positivi al COVID19 accertati nel nostro Comune dopo l’estate è pari a 6 unità, tutti in isolamento e asintomatici.

Ricordiamo, ancora una volta, a tutti i cittadini di tenere alta l’attenzione e di rispettare le distanze di sicurezza, indossare la mascherina e attuare tutte le procedure per evitare il contagio.

Tra due settimane si torna a scuola e non possiamo in alcun modo permetterci nuovi focolai che compromettano la situazione, con conseguenze gravissime per l’economia di tutto il territorio.