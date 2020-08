Valmontone, impennata di casi di Covid-19: 5 nuovi positivi

Nel comune di Valmontone si registrano cinque nuovi casi di coronavirus. Lo ha annunciato direttamente il primo cittadino, Alberto Latini.

Ecco il post del Sindaco di Valmontone, Alberto Latini

Purtroppo mi ha contattato la nostra ASL comunicandomi cinque nuovi positivi al Covid-19 nel nostro Comune. La buona notizia è che tutti stanno bene anche se l’andamento ed i numeri dell’ultimo periodo destano non poca preoccupazione se confrontati con le insorgenze avute durante la prima fase.

È chiaro che il nostro paese non può assolutamente permettersi di gestire una seconda fase come quella vissuta nella passata primavera e per questo, grazie anche a tutte le consapevolezze finora acquisite, dobbiamo assolutamente tenere alta l’attenzione per evitare che la diffusione continui!

Per i nostri cinque concittadini la speranza è quella che superino quanto prima questa fase e lo facciano nel miglior modo possibile e per questo rivolgo loro, a nome anche di tutta la popolazione valmontonese, un grande augurio!!!