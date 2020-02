Dal 21 marzo al 26 luglio 2020 saranno in mostra circa 80 opere di Banksy, a Roma. Il Chiostro del Bramante ospiterà il mondo dello street artist misterioso, tra satira, ironia, surrealismo e contrapposizioni intelligenti.

80 opere in mostra di Bansky nella mostra a Roma

Da Love is in the Air a Girl with Balloon; da Queen Vic a Napalm, da Toxic Mary a HMV, dalle prove di stampa per il libro Wall & Piece ai progetti discografici per le copertine di vinili e CD: saranno molte le opere presentate. Pochi anni fa c’era stata un’altra retrospettiva sull’autore a Palazzo Cipolla e se ne è chiusa poco fa un’altra a Napoli, unica città italiana dove è presente un suo murales. Insomma, l’arte di Banksy è apprezzata ovunque e farà tappa nel 2020 ancora una volta nella Capitale.

BANKSY A VISUAL PROTEST

21 marzo – 26 luglio 2020