Il 4 e il 5 settembre alle ore 21.30 in località la Villetta l’associazione a San Cesareo ‘Marionette senza fili’ porterà in scena la commedia “Miseria bella” di Peppino De Filippo. Lo spettacolo è parte integrante del cartellone dell’estate di San Cesareo, organizzato dal comune e dalla pro loco. L’ingresso è gratuito ma la prenotazione è obbligatoria nel rispetto delle misure normative anti covid 19.

La trama

Due squattrinati artisti, il pittore Vittorio Floscio (Alberto Parsi) ed il più giovane scultore Eduardo Morelli (Claudio Tagliacozzo), vivono, se così si può dire, in una stanzetta in affitto in un palazzo alquanto fatiscente. La fame e la debolezza accompagnano i due nelle brevi ma intense vicende che li vedono coinvolti nella disperazione del loro stato. Ed allora i due si barcameno, tra gag e battute, fingendosi grandi artisti dapprima con Pasqualina la portiera (Jessica Ritarossi) e Gustavo il Maìtre del ristorante (Andrea Torre), poi con il benestante Nicola Melasecca (Andrea Stocco) e la nobile Baronessa Giulia (Manuela Serpetti). Ovviamente incalzano una figuraccia dietro l’altra, riuscendo con difficoltà a reggersi in piedi per i morsi della fame. Quando anche Giulia, alla quale era stato promesso un bozzetto va via dalla casa uno spiraglio di luce, sottoforma di cibo, illumina i due poveracci, ma la giornata è solo a metà…A conclusione di una terrificante giornata si presenta “l’ingombrante” figura del Padron di casa Sig. Rolando (Angelo Giovannetti) che non solo pretende il fitto mensile, ma è pronto a sbatter fuori i due poveracci. Ma l’ingegno degli artisti non ha davvero limiti…e ne vedremo delle belle…!

Sabato 5 settembre si terrà anche la premiazione del vincitore del concorso “Scrivi una poesia” organizzato dall’associazione Marionette senza fili.

Una commedia con risate e divertimento garantito!