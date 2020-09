Segnalate code per incidente tra Valmontone e Colleferro, in direzione di Napoli. Coinvolte nel sinistro un’auto e un mezzo pesante. Il traffico è presente su due corsie.

L’incidente

L’impatto è avvenuto poco fa sull’autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto tra Roma e il Capoluogo campano. Ancora non è chiaro se quanto avvenuto abbia provocato feriti.

Sul posto sono in corso gli interventi di rimozione delle vetture impattate e annessi residui, così come quelli per regolamentare il traffico, in attesa che la situazione venga ripristinata. Potrebbero seguire aggiornamenti, soprattutto relativi a eventuali feriti.