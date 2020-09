A Fiuggi , i militari della locale Stazione, nell’ambito di predisposto servizio teso anche al contrasto dei reati ambientali, hanno sorpreso un 47enne ed un 46enne, entrambi del luogo e già censiti in materia di stupefacenti, mentre in quel centro storico si disfacevano di materiali edili da risulta consistenti in calcinacci e mattoni.

A carico degli stessi veniva elevata dagli operanti una sanzione di euro 600, provvedendo ad attivare le competenti autorità per lo smaltimento dei materiali.