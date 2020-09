Si sono riaperte le porte del centro sportivo “Maurizio Tozzi”. Nella giornata di ieri sono tornate ad allenarsi due squadre giovanili (l’Under 16 di mister Sergio Raponi e l’Under 15 di Claudio Basciani che avevano inizialmente programmato un ritiro, saltato a causa delle problematiche legate al Covid) e la Prima categoria di mister Alberto Torricelli.

Si riparte

La prossima settimana, invece, sarà la volta dell’Under 19 guidata ancora da Claudio Randolfi e dall’Under 14 allenata da Davide Pannacci. Tutte le formazioni del club castellano conteranno sulla presenza del preparatore atletico Giacomo Perno e di quello dei portieri Amedeo Tramontano. “La società ha fatto notevoli sforzi per portare avanti i lavori agli spogliatoi ed adeguarsi alle disposizioni anti-Covid – sottolinea il direttore generale David Pinci – Speriamo che la stagione possa proseguire senza intoppi e che le nostre squadre possano regalarci delle soddisfazioni”. Il dg entra più nello specifico dei gruppi del Colonna per fare un quadro della situazione: “La Prima categoria ha un organico competitivo e già in estate abbiamo detto che ci aspettiamo molto da questi ragazzi.

In questi giorni valuteremo alcuni giovani, ma la rosa è già a posto. Per quanto concerne le giovanili (che giocheranno tutte nella categoria provinciale, ndr), la squadra che probabilmente parte con le maggiori ambizioni è l’Under 19 di Randolfi: questo gruppo viene da una stagione ricca di soddisfazioni e, se il Covid non avesse interrotto il campionato, i nostri ragazzi avrebbero potuto anche dire la loro. La rosa non è cambiata molto e anche il tecnico è lo stesso, siamo fiduciosi”.

Anche le altre tre selezioni del Colonna promettono bene: “Under 16 e Under 15 hanno mantenuto lo stesso allenatore (rispettivamente Raponi e Basciani, ndr), anche se il primo gruppo ha cambiato alcuni elementi della rosa, mentre nel secondo ci sono state meno modifiche. Infine c’è l’Under 14 che è stata affidata a mister Pannacci (ex tecnico dell’Under 17, ndr) e chiaramente presenta qualche incognita per il salto nell’agonistica: in questi giorni completeremo l’organico, ma pure questi ragazzi possono affrontare la categoria con serenità e fiducia”.