La Storta e Tiburtina, arrestati due pusher in poche ore

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro, nell’ambito di un servizio volto al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un 22enne del Gambia. I militari hanno notato il pusher, nei pressi della stazione ferroviaria La Storta, con un atteggiamento sospetto, motivo per cui decidono di sottoporlo ad un controllo.

La perquisizione sul posto ha permesso ai Carabinieri di rinvenire 4 involucri termosaldati con all’interno eroina, occultati nelle tasche dei pantaloni e la somma in contanti di 420 euro, ritenuta il provento dell’illecita attività. L’arrestato è stato portato in caserma in attesa del rito direttissimo.

Nella notte invece, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un romano 52enne, perché trovato in possesso di dosi di cocaina. Nello specifico, i Carabinieri hanno fermato l’uomo a bordo della sua auto, in via Tiburtina e, sin da subito si sono insospettiti per l’atteggiamento innervosito del guidatore.

I militari hanno approfondito il controllo ed hanno scoperto che il 52enne, nascondeva 18 dosi di cocaina sotto il sedile lato passeggero, e la somma contate di 640 euro, sequestrata perché ritenuta il provento dell’illecita attività di spaccio. Per il pusher sono scattate le manette ed è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.