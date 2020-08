Da lunedì 31 agosto i varchi della Zona a traffico limitato del Centro storico, del Tridente e di Trastevere torneranno attivi secondo gli orari consueti. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito di Roma servizi per la mobilità: http://romamobilita.it.

Hanno dunque avuto la meglio le proteste dei residenti per far riaccendere le telecamere nelle zone del Centro Storico, la cui viabilità era stata riaperta integralmente al transito delle auto dopo il lockdown del 9 marzo deciso in seguito alla pandemia di Covid-19. L’occhio elettronico tornerà a funzionare come di consueto dalle ore 6.30 del mattino fino alle 18 (fino alle 19 le telecamere presenti nel tridente), ma la partita sembra non essere terminata qui visto che, stavolta, a protestare sono i commercianti.

La riapertura totale delle zone a traffico limitato era stata infatti decisa anche per favorire le vendite dei negozi che si trovano nelle aree interessate. La necessità di garantire una rete stradale pienamente efficiente per far fronte alle emergenze dettate dal Coronavirus e la scarsità di macchine in circolazione nel periodo primaverile avevano suggerito di estendere i permessi d’ingresso, venendo incontro a quelle attività che avevano subito pesanti ripercussioni dalla chiusura forzata.

Un’agevolazione che terminerà però il 31 agosto, visto che – come sosteneva il Presidente della Commissione Mobilità del Campidoglio Enrico Stefano – “Non c’è nessuna correlazione tra il flusso delle automobili nelle Ztl e le vendite dei negozi interessati”.

Nel frattempo esultano i residenti delle aree interessate, ma la battaglia proseguirà con le nuove richieste dei commercianti, che chiederanno una proroga delle aperture della Ztl almeno fino ai prossimi saldi invernali.