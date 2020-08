Pioggia e temperature in caso in questo passaggio di consegne tra agosto e settembre in tutta Italia e, in particolare, nelle province di Roma e Frosinone. Non si tratta di un addio alla bella stagione, ma di certo nei prossimi giorni l’estate cederà parzialmente il timone e assisteremo a giornate più fresche, in linea con l’andamento stagionale che ci introdurrà gradualmente verso l’autunno. Una copiosa pioggia caratterizzerà soprattutto la giornate di lunedì 31 agosto 2020, mentre per quanto riguarda martedì 1 settembre avremo un sensibile miglioramento su tutte le zone.

Scopriamo dunque insieme nel dettaglio quale sarà il tempo previsto nelle province di Roma e Frosinone nelle giornate di lunedì 31 agosto e martedì 1 settembre 2020.

PROVINCIA DI ROMA

Lunedì 31 agosto:

Notte: Nuvoloso per velature estese

Mattina: Coperto con pioggia

Pomeriggio: Coperto con pioggia

Sera: Nubi sparse con pioggia debole

Temperatura prevista: min 20° C; max 25° C. Venti: media intensità

Martedì 1 settembre:

Notte: Nubi sparse e schiarite

Mattina: Sereno o poco nuvoloso

Pomeriggio: Nubi sparse e schiarite

Sera: Sereno o poco nuvoloso

Temperatura prevista: min 15° C; max 24° C. Venti: debole/media intensità

PROVINCIA DI FROSINONE

Lunedì 31 agosto:

Notte: Nubi sparse e schiarite

Mattina: Coperto con pioggia

Pomeriggio: Coperto con pioggia

Sera: Coperto con pioggia debole

Temperatura prevista: min 18° C; max 23° C. Venti: media intensità

Martedì 1 settembre:

Notte: Nubi sparse e schiarite

Mattina: Sereno o poco nuvoloso

Pomeriggio: Sereno

Sera: Sereno o poco nuvoloso

Temperatura prevista: min 8° C; max 18° C. Venti: deboli