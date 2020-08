Un anno fa il conferimento della Cittadinanza Onoraria di Anzio al grande regista, attore e sceneggiatore, Carlo Verdone, “per i suoi legami familiari, per il suo sentimento di affezione nei confronti della comunità anziate, per il suo personale ed emozionante album di ricordi portodanzesi, raccontati in modo inedito e con nostalgico entusiasmo, per aver promosso la Città di Anzio nell’ambito di importanti circuiti artistici e culturali”, come sottolineato dal Sindaco, Candido De Angelis.

Ad un anno esatto dall’importante evento culturale, attraverso il quale sono stati raccolti oltre 20.000 euro, tutti devoluti per la realizzazione dell’ospedale pediatrico oncologico della Cittadella di Padre Pio, con i lavori che procedono spediti grazie alle donazioni provenienti da tutto il mondo, riproponiamo la breve clip (https://youtu.be/rc0aCDhNJUA) con la sintesi della storica giornata anziate

Di seguito, inoltre, il link (https://youtu.be/LxZroE-LsI8) dell’intera serata di Carlo Verdone a Villa Adele, intervistato da Mario Sesti, alla presenza di circa duemila cittadini.