Volevano essere dimessi a tutti i costi, incuranti delle prescrizioni che stabiliscono un periodo di quarantena per quanti risultano positivi al Coronavirus. Così, hanno cominciato a dare in escandescenza, aggredendo il personale intervenuto per bloccarli e alcuni ufficiali presenti sul posto.

È quanto successo all’ospedale Celio, con protagonisti tre nigeriani – due donne e un uomo – che hanno messo a soqquadro l’intero reparto e aggredito violentemente il personale intervenuto per placarli. Un ufficiale in servizio ha avuto la tuta anti-Covid strappata nella colluttazione e dovrà adesso affrontare il periodo di quarantena.

Una volta ristabilito l’ordine, i tre sono stati ricondotti in reparto e denunciati alle Forze dell’Ordine, come confermato dal Ministro della Difesa Lorenzo Guerini che parla di “Fatto grave e inammissibile”. “Tutto è stato ricondotto immediatamente alla normalità grazie al pronto intervento del personale militare e delle Forze dell’Ordine”.