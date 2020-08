Temperature record e caldo torrido nella provincia di Roma e Frosinone. Continuerà così o ci sarà un cambiamento nel week-end? Scopriamo insieme quali sono le previsioni meteo previste per venerdì, sabato e domenica rispettivamente 28, 29 e 30 agosto 2020 nella zona del basso Lazio.

Previsioni meteo 28-29-30 agosto 2020 in provincia di Frosinone

Venerdì: allerta afa e sole splendente tutto il giorno. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4700m.

Sabato: allerta afa e cieli sereni, con qualche leggera nuvola soprattutto verso la fascia pomeridiana. La temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4430m.

Domenica: tempo in netto peggioramento. Previsti cieli nuvolosi e anche qualche debole pioggia, fino a 3mm. La temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4250m.

Previsioni meteo 28-29-30 agosto 2020 in provincia di Roma

Venerdì: cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata e allerta afa. La temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4607m.

Sabato: previsti forti venti ma un tempo tutto sommato sereno. La temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4235m.

Domenica: come in Ciociaria, anche nella provincia di Roma sono previsti fino a 4.4 mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 26°C, lo zero termico si attesterà a 4183m